شكرا لمتابعة خبر عن استشاري جلدية: الملابس المستعملة تنقل الأمراض المعدية والفطريات إذا لم تعقم جيدا "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قال استشاري الجلدية الدكتور فهد السديري، إن الملابس المستعملة تنقل الكثير من الأمراض إذا لم تعقم جيدا ومنها مرض الجرب الذي يسبب حكة وإحمرار في الجلد بالمناطق التناسلية.

وأشار فهد السديري خلال حواره مع قناة الإخبارية، إلى أن مرض الجرب معدي، لافتا إلى أن الملابس المستعملة قد تنقل القمل والتينيا وغيرها من الأمراض المعدية.

و أوضح أن الملابس الجديدة قد تحتوي على بكتيريا وفطريات، لافتا:" في أمريكا الملابس الداخلية لا ترجع لحماية المستهلكين".

وتابع:"يجب تعقيم الملابس الداخلية وغسلها بمياه ساخنة لدرجة عالية من الحرارة وتعريضها للشمس فترة طويلة للقضاء على الميكروبات".