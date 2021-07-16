شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مجهولون يحطمون معرض شاب لبيع العبايات بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تفاجئ شاب يدعى "يوسف" بقيام مجهولون بتحطيم المعرض الذي خصصه لبيع العبايات، وذلك بعد أيام من إشادة الأميرة البندري آل سعود به.

وقال الشاب إنه لأول مرة يشارك في حدث مخصص لتسويق المنتجات لكنه تفاجئ بأنه تم تحطيم معرضه، مبديًا استيائه مما حدث، مؤكدًا أن من يقدم على هذا الفعل هو من أعداء النجاح.

وكان "صدى" قد رصد قبل أيام مقطع فيديو للأميرة البندري آل سعود وهي تتجول في معرض العبايات الذي صممه الشاب "يوسف" في الرياض بطريقة معاصرة.

وأبدت الأميرة البندري آل سعود إعجابها بفكرة الشاب وتصاميمه التي انفرد بها والتي تميزت بالأناقة، وعلقت قائلة " أنت انفردت صح ".

أقرأ أيضــا: