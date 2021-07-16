شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشارة نفسية : جلد الذات قد يؤدي إلى أمراض نفسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت مستشارة نفسية وأسرية، زهرة المعبي، إن جلد الذات هو نوع من تأنيب الضمير السلمي أو الشعور بالذنب، حيث يعذب فيه الفرد نفسه بنفسه.

وأضافت أن استمرار المرء في تعذيب نفسه بشكل مستمر يجعله يُدمن هذه الأمر، وقد يتطور الوضع ليصبح مرض نفسي.

وشددت على من يعاني من جلد الذات بالتوجه لطبيب نفسي، أو إلى من يعدلون مسار حياته مثل مدرب حياة أو جودة، مؤكدة أن استعداد المرء للتغير هو أهم خطوة للتغلب على هذه المشكلة.