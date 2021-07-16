شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مضاربة جماعية في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى):

نشبت مضاربة جماعية بين عدد الأشخاص في محافظة حفر الباطن، فيما تداولت أنباء عن أن المضاربة أسفرت عن مقتل شخصين.

وشهدت المنطقة التي وقع فيها المشاجرة تواجد عدد من الأشخاص والسيارات، ووثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاص وهو يتهجمون على بعضهم البعض.

واقتحمت إحدى السيارات المشاجرة بشكل سريع، مما أسفر عن سقوط عدد من الأشخاص، وقيل أن المشاجرة أسفرت عن مقتل شخصين، فيما لم يتضح بعد سبب المشاجرة وملابساتها، ومدى صحة المعلومات المتداولة عنها.