«الخطوط السعودية» ترحب بضيوف الرحمن وتقدم لهم طاقم العناية الشخصية

الرياض - محمد عبدالله - رحّبت الخطوط الجوية السعودية بضيوف الرحمن، معلنة، اليوم الجمعة، تقديم طاقم العناية الشخصية لحجاج بيت الله الحرام.

ووجهت الخطوط السعودية، رسالة ترحيب بالحجاج، قائلة: أهلاً وسهلاً بضيوف الرحمن.. نعتز بتقديم طاقم العناية الشخصي لحجاج بيت الله الحرام، ونتمنى لهم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا.

ومن المقرر أن تنقل الخطوط السعودية ضيوف الرحمن اعتباراً من اليوم السابع من ذو الحجة الجاري لمطار الملك عبد العزيز الدولي.

كما تقوم الشركة السعودية الخدمات الأرضية بخدمة الحجاج في نقل أمتعتهم من الطائرات وسط تطبيق للإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.