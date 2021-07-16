«الحج»: 11 ميزة لبطاقة الشعائر الذكية

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، مزايا وخصائص بطاقة الشعائر الذكية، التي تم ربطها بتطبيق إلكتروني يسهم في تسهيل أداء مناسك رحلة الحج هذا الموسم.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، أشارت الوزارة إلى أن بطاقة الشعائر الذكية متوافقة مع المواصفات الفنية ومعايير الأمان المعتمدة، لافتة إلى أن البطاقة تتضمن جميع المعلومات الشخصية والسكنية لحاملها، كما أنها ترتبط بتطبيق الحج الذكي «شعائر».

وأوضحت «الحج والعمرة» أن رمز الاستجابة السريعة يُستخدم لتحميل تطبيق بطاقة الشعائر الذكية، مؤكدة أن كل بطاقة تحمل ترميزًا لونيًا يربط حامل البطاقة بالنطاق الذي يقيم فيه بالمشاعر المقدسة.

وعن مزايا البطاقة الذكية، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بتقنية اتصال المجال القريب «NFC»، ويمكن قراءتها من خلال أجهزة الخدمة الذاتية على مدخل المخيمات.

كما تستخدم البطاقة لإرشاد الحجاج التائهين، ويستفاد منها للدخول عبر البوابات الإلكترونية، ويمكن استخدامها في وسائل النقل المختلفة. حسب بيان الوزارة.

ولتحميل التطبيق، رابط الأندرويد:

رابط الآيفون:

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