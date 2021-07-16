رفيف اليامي.. أول سعودية تشارك في تطوير لقاح أسترازينيكا

الرياض - محمد عبدالله - أصبحت الطبيبة السعودية، رفيف اليامي، أول عالمة سعودية تنضم إلى فريق من العلماء ببريطانيا لإجراء دراسات تهدف لتطوير لقاح «أسترازينيكا»، المضاد لفيروس كورونا «كوفيد 19».

وقالت رفيف، عالمة الأبحاث السريرية والحاصلة على دكتوراة في المناعة والعدوى، خلال مداخلة مع برنامج «120» بقناة «الإخبارية»: كنت أعمل كقائدة لدراسة سريرية متعلقة بالمناعة في المركز الوطني البريطاني للأبحاث الصحية كجزء من بحثي للدكتوراة، وعند حدوث الجائحة تواصل معي مركز الأبحاث السريرية وعملت ضمن الفريق المختص باستلام العينات الحيوية بمختلف أنواعها ومعالجتها بتقنيات معملية متعددة ومن ثم إرسالها إلى المركز الرئيسي بجامعة أكسفورد لاستكمال الأبحاث عليها.

وحول خلط اللقاحات، أوضحت أنه تم العمل على خلط لقاحي أسترازينيكا وفايزر استنادًا على العديد من الأبحاث واللجان العلمية المختصة، والتي أكدت ان خلط اللقاحين آمن وينتج استجابة مناعية قوية، وهو معمول به في العديد من دول العالم حاليًّا، بالإضافة إلى أنه حاليًّا تجرى الأبحاث للنظر في خلط لقاحي موديرنا وأسترازينيكا.