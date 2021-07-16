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غرفة جازان تودع الحجاج المغادرين بـ«حقيبة حاج»

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الرياض - محمد عبدالله - تنفذ غرفة جازان عبر لجنة المسؤولية الاجتماعية بالغرفة مبادرة «حقيبة حاج»، من خلال توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطار الملك عبدالله بجازان، ومحطة النقل الجماعي بجازان، وذلك بتقديم حقيبة للحجاج المغادرين.

ويشارك 45 متطوعًا، في توزيع الحقائب التي تضم إرشادات صحية ومستلزمات تعين الحاج في رحلة الحج ، وتتوائم مع الإجراءات الإحترازية والوقائية المقرة للحد من تفشي فايروس ، كما تقوم الفرق الصحية باللجنة وبالتعاون مع إدارة التطوع الصحي بصحة جازان بتقديم مجموعة من الإرشادات الصحية والتثقيفية للحجاج.

يُشار إلى أن لجنة المسؤولية الاجتماعية بغرفة جازان تسعى من خلال الحملة إلى تثقيف حجاج الداخل فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتعريف الحجاج من خلال المنافذ بصفة الحج وأنواعه وأركانه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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