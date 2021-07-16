استشاري يحذر من استخدام مناشف الفنادق حتى ولو كانت 5 نجوم

الرياض - محمد عبدالله - حذر الدكتور فهد السديري استشاري الجلدية ورئيس لجنة الغذاء والدواء من استخدام «مناشف» الفنادق حتى ولو كانت فئة «خمسة»نجوم.

وقال الدكتور فهد السديري خلال استضافته على فضائية «الإخبارية»، إنه يجب عدم استخدام المناشف على الوجه أيًّا كانت لأن مهما كان تعقيمها وغسيلها لن يصل إلى درجة الحماية.

وأضاف السديري أن هناك دراسة ميدانية عرضت في التليفزيون الأمريكي؛ حيث أقام مراسل في بعض الفنادق من فئة «خمس» نجوم ووضع مادة قابلة للغسيل لكنها لا ترى.

ووجد المراسل عندما أقام في غرف هذه الفنادق أن بعض الفنادق غيرت أغطية الأسَرة ولم يغيروا أكياس المخدات، وهناك فنادق لم تغير شيئًا، وفقًا للدكتور فهد السديري.

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