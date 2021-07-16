بالفيديو.. ضبط 3 مواطنين امتهنوا ترويج المخدرات خلال مداهمة استراحة بجدة

الرياض - محمد عبدالله - داهم رجال مكافحة المخدرات، استراحة في جدة، نتج عنها إلقاء القبض على 3 مواطنين؛ لترويجهم الحشيش وبعض المخدرة.

وعبر فيديو بثته عبر «سناب شات»، أكدت وزارة الداخلية أن مكافحة المخدرات تضرب مروجي المخدرات بيد من حديد، قائلة: تمكنت المديرية العامة للمخدرات بمحافظة جدة ـ بعد رصد ومتابعةـ من القبض على 3 مواطنين في العقدين الثالث والرابع امتهنوا ترويج المواد المخدرة.

وأفادت الداخلية، بأنه تم ضبط كمية من الميثافيتامين(الشبو)، إضافة إلى 9 كجم من الحشيش، وكذلك سلاح ناري رشاش، وعدد 9 ذخائر حية، وعدد 2 سلاح أبيض، مع الموقوفين.

وأكدت الداخلية أنه ستتم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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