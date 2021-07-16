«الموارد البشرية» تحدد شروط وإجراءات إلغاء التأشيرات

الرياض - محمد عبدالله - حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط وإجراءات إلغاء التأشيرات، أبرزها أن يكون مقدم الطلب ممثلًا معتمداً عن المنشأة في أنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية عبر موقعها الإلكتروني أن من شروط إلغاء التأشيرات أن تكون التأشيرة سارية الصلاحية (مدة صلاحية التأشيرة ( ٢٤ ) شهراً من تاريخ الإصدار).

ومن بين الشروط كذلك، أن تكون التأشيرة غير مستخدمة، ولا يسمح النظام بالرجوع عن طلب الإلغاء بعد تنفيذه، وفقا لوزارة الموارد البشرية.

خطوات إلغاء التأشيرات

ويمكن إلغاء التأشيرات من خلال زيارة موقع الخدمات الإلكترونية، وبعد تسجيل الدخول واختيار المنشأة ثم اختر خدمة «إلغاء تأشيرة عامل».

ثم يدخل المستخدم رقم الحدود أو رقم الصادر للبحث عن التأشيرة، ثم يضغط على «بحث»، ويختار التأشيرات التي يريد إلغاءها، ثم يضغط على «إرسال».

ومن ثم يؤكد إلغاء التأشيرة وستظهر له رسالة تؤكد طلب الإلغاء، وستتم إعادة الرسوم المالية المدفوعة بشكل آلي إلى نفس الحساب الذي تم الدفع منه، وفقًا لوزارة الموارد البشرية.

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