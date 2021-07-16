«الأرصاد»: أمطار غزيرة على بعض المناطق الأسبوع المقبل

الرياض - محمد عبدالله - توقّع المركز الوطني للأرصاد، الأحوال الجوية التي تشهدها المملكة من يوم غد السبت حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى تكون تشكيلات من السحب الرعدية وأمطار غزيرة على معظم مناطق المملكة.

وقال المركز، إن صور الأقمار الصناعية توضح تواجد تشكيلات من السحب الركامية الرعدية على المناطق الجنوبية (نجران، صحراء الربع الخالين عسير، وجازان).

وتوقّع «الوطني للأرصاد» استمرار حالة عدم الاستقرار حتى نهاية الأسبوع القادم لتؤثر على مناطق (عسير، جازان، نجران) وكذلك (الرياض، الشرقية)، وتتركز غزارة الأمطار يوم غد السبت، على منطقة الرياض في السليل ووادي الدواسر، كذلك الحال على معظم القطاع الجنوبي.

ولفت المركز إلى أن تلك الأمطار ستكون غزيرة إلى متوسطة مع جريان السيول، مشددًا على أهمية الابتعاد عن مجاري المياه والسيول.

كما تتأثر منطقتا (الباحة ومكة المكرمة) بسحب ركامية رعدية، وليس من المستبعد أن تتأثر أماكن المشاعر المقدسة بسحب ركامية رعدية ورياح هابطة منها، تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، حسب المركز الوطني للأرصاد.