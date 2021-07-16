الحج: تجهيز مواقع لتنظيم حركة دخول 11 ألف حاج للمطاف

وأكد الحجيلي، أنه تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة الحجاج في أدائهم مناسكهم، وحرصًا على سلامتهم، حيث إن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.
وذكر أن هذا الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى من خلالها لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي.
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