حفر الباطن: القبض على 8 متورطين في مشاجرة جماعية

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الحج: تجهيز مواقع لتنظيم حركة دخول 11 ألف حاج للمطاف
أكد مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت...
805 موظفات لخدمة قاصدات المسجد الحرام
أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال...
هيئة الاتصالات تنفذ 4 محاور ضد عمليات الاحتيال والانتحال
قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إجراءات الإشراف على آليات ضد عمليات الاحتيال، حيث تواصل الهيئة عملها على استكمال...
تدني الرؤية الأفقية بسبب موجة من الغبار بجازان
تسببت موجة من الغبار بجازان في انقطاع الكهرباء وتدني مستوى الرؤية التي وصلت إلى أقل من 150 مترا في بعض المواقع، كما أن نشاط قوي في...
الحج: تجهيز مستشفى منى الوادي بـ145 سريرا
أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى «منى الوادي» لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة...
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