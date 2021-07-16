حفر الباطن: القبض على 8 متورطين في مشاجرة جماعية

الحج: تجهيز مواقع لتنظيم حركة دخول 11 ألف حاج للمطاف أكد مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 06 ذو الحجة 1442 هـ 06 ذو الحجة 1442 هـ

805 موظفات لخدمة قاصدات المسجد الحرام أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال... مكة المكرمة: مصلح الفرحان مكة المكرمة: مصلح الفرحان 06 ذو الحجة 1442 هـ 06 ذو الحجة 1442 هـ

هيئة الاتصالات تنفذ 4 محاور ضد عمليات الاحتيال والانتحال قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إجراءات الإشراف على آليات ضد عمليات الاحتيال، حيث تواصل الهيئة عملها على استكمال... جدة: نجلاء الحربي جدة: نجلاء الحربي 06 ذو الحجة 1442 هـ 06 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> تدني الرؤية الأفقية بسبب موجة من الغبار بجازان تسببت موجة من الغبار بجازان في انقطاع الكهرباء وتدني مستوى الرؤية التي وصلت إلى أقل من 150 مترا في بعض المواقع، كما أن نشاط قوي في... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 06 ذو الحجة 1442 هـ 06 ذو الحجة 1442 هـ

الحج: تجهيز مستشفى منى الوادي بـ145 سريرا أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى «منى الوادي» لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة... ‏مكة المكرمة: دوت الخليج ‏مكة المكرمة: دوت الخليج 06 ذو الحجة 1442 هـ 06 ذو الحجة 1442 هـ

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