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805 موظفات لخدمة قاصدات المسجد الحرام

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أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تم وضع بروتوكولات خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن. وأضافت الدكتورة أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن، حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (255) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (30) برنامجًا متخصصًا خلال الفترة 1442/10/20هـ حتى 1442/12/6هـ.

كذلك تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (550) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية. وأوضحت أنه تم اعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة ، وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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