هيئة الاتصالات تنفذ 4 محاور ضد عمليات الاحتيال والانتحال

قامت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالعمل على إجراءات الإشراف على آليات ضد عمليات الاحتيال، حيث تواصل الهيئة عملها على استكمال الحد من عمليات الاحتيال والانتحال، وذلك ضمن اللجنة التنسـيقية المشكلة بالأمر السامي بعضوية الهيئة، وشملت اللجنة 4 محاور، وعملت عليها ونفذتها، وتمثلت تلك المحاور في:

المحور التوعوي

إعداد برامج توعوية لرفع وعي المستخدمين، وتوجيه مقدمي الخدمة بإرسال رسائل توعوية للتحذير من مخاطر هذه الرسائل.

محور الحلول الفنية

استقبال البلاغات من المستخدمين على الرقم 330330 ومعالجتها وفق نظام الاتصالات، وتفعيل نظام الترشيح الذكي «Smart Filter» وذلك لحجب الرسائل الاحتيالية، وقد تم تحديث الشروط الخاصة لترخيص تقديم خدمة الرسائل القصيرة للحد من تلك الرسائل.

محور التنسيق الأمني

التنسيق مع الجهات الأمنية المختصة للقيام بضبط مرتكبي هذه الممارسات الاحتيالية، وإحالتهم للجهات المختصة.

وبلغ عدد المكالمات الانتحالية المحجوبة 28 مليون مكالمة، وعدد البلاغات التي تم استقبالها أكثر من 8.3 ملايين بلاغ و 392 مليون رساله توعوية، وتعليق أكثر من 246 ألف رقم، وحجب أكثر من 37 مليون رسالة احتيال.

واستنادا لدور لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات المناط بها وفقا للمادة (38) مـــن نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 1422/3/12هـ

قامت اللجنة بدراسة البلاغات المحالة لها، وإصدار عدد من القرارات لقاء المخالفات المرتكبة لنظام الاتصالات. وتجدر الإشارة إلى تفعيل اللجنة الخاصة بالترافع الإلكتروني عبر سلسلة من الإجراءات الإلكترونية ابتداء من دراسة المخالفات وإشعار المنسوبة إليهم المخالفة، وتلقي الردود من أطراف البلاغ، ويتم التبيلغ بالقرار الإلكتروني.

وبلغ مجموع القرارات الصادرة 1638 بلاغا، منها مخالفة قطع كوابل بلغت نسبتها 27% وعدم تنفيذ قرارات وتوجهات الهيئة بلغت نسبتها 61% وبلغت نسبة الأجهزة المخالفة 6% في الوقت الذي بلغت نسبة تأسيس بطاقات اتصال بطريقة غير نظامية 4%.