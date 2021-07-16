شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية: احذروا الحركات الحزبية الخطيرة كـ«الإخوان» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، د. عبداللطيف آل الشيخ، أن الحركات الحزبية الخطيرة كحزب الإخوان لن تستسلم وستقاوم بكل ما أوتيت من قوة.

وأضاف عبر "تويتر": "فاحذروا من تلبيسهم وخداعهم وتدليسهم بخطابات ورسائل تبرئ الصحويين والسرورين وتصفهم بمناقب وهمية وتنسب إليهم كل خير، وتنفي عنهم كل شر، وهم وفلولهم يروجون شهادات زور لعل وعسى أن تنطلي وتقبل، فكونوا على حذر وحيطة".