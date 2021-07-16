الإرياني: رفض صعود فريق أممي لـ صافر يؤكد استمرار الحوثي في المراوغة والأكاذيب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الإعلام في اليمن، معمر الإرياني، أن الإعلان الصادر عن ميليشيا الحوثي برفض تنفيذ الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن السماح لفريق أممي بالصعود لناقلة النفط صافر وتقييم وضعها الفني وصيانتها، يؤكد استمرارها في المراوغة واختلاق الأكاذيب لإفشال الجهود الدولية لاحتواء الكارثة، واتخاذها الملف مادة للمساومة والابتزاز.

قنبلة صافر الموقوتة:

وتابع الإرياني في تغريدات له عبر تويتر، اليوم الجمعة: “نحمل ميليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التلاعب بالقنبلة الموقوتة صافر، وتجاهل تحذيرات منظمات دولية متخصصة ودراسات بحثية وخبراء من كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية وشيكة جراء تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، والآثار الخطيرة التي ستطال ملايين البشر وستلقي بظلالها لعقود قادمة.

مطالب بتدخل دولي:

وأضاف وزير الإعلام اليمني: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بممارسة ضغوط حقيقية وفرض عقوبات على قيادات ميليشيا الحوثي الإرهابية لإجبارها على تنفيذ تعهداتها بشأن صافر، وإنقاذ اليمن والدول المطلة والعالم من أكبر كارثة بيئية وشيكة في أحد أهم الممرات الدولية.



شارك الخبر