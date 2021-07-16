رئاسة الحرمين تجهز مواقع لتنظيم حركة دخول الحجاج لأدوار صحن المطاف

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أوضح مدير إدارة الحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة الحجيلي، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعدت مواقع لتنظيم الحجاج بتوسعة الملك فهد وتوسعة الملك عبدالله تتسع لنحو (11) ألف حاج، وذلك في حال امتلأت مسارات أدوار المطاف.

تقسيم مواقع التنظيم:

وأكد الحجيلي أنه تم تقسيم مواقع التنظيم للرجال والنساء، وذلك من أجل المحافظة على سلامة حجاج بيت لله الحرام في أدائهم مناسكهم وحرصًا على سلامتهم؛ حيث إن هذه المواقع تسهم بشكل كبير في تحقيق التباعد الجسدي وتنظيم حركة ضيوف الرحمن.

إجراءات وتطبيقات:

وذكر أن هذا الإجراءات والتطبيقات في معايير التباعد نسعى لزيادة الحرص على سلامة الحجاج، من خلال الالتزام بتطبيق معايير التباعد الجسدي، بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد، وإشراف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري لتقديم أرقي الخدمات وفق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030.

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