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شكرا لقرائتكم روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
روبوت لتعقيم أروقة المسجد النبوي
دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين
متابعات الخليج 365 - واس
تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوي عملية التعقيم عبر روبوت التعقيم من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة , حيث يعمل على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.
مسارات مبرمجة:
ويعمل روبوت التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.
رؤية 2030:
وتأتي تلك الجهود؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان ، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين.
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