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2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان

موعد الصلاة بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس

متابعات الخليج 365 - واس

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس .

موعد صلاة عيد الأضحى: 

وأشار مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي إلى أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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