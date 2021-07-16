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شكرا لقرائتكم 2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16
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2159 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى في جازان
موعد الصلاة بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس
متابعات الخليج 365 - واس
أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، استعداداته لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1442هـ، بصيانة وتنظيف وتعقيم 975 مسجدًا، و1062 جامعًا، و122 مصلى في جميع محافظات المنطقة؛ وذلك لحماية مرتادي المساجد من الإصابة بفيروس كورونا.
موعد صلاة عيد الأضحى:
وأشار مدير فرع الوزارة في المنطقة أسامة مدخلي إلى أن موعد إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في منطقة جازان سيكون بعد انقضاء ربع ساعة من شروق الشمس في تمام الساعة السادسة ودقيقة.
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