، بعد إعلانها تسجيل (1298) حالة مؤكدة.. "الصحة" تحثُّ على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1298) حالة مؤكدة، وتعافي (1428) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11029) حالة، منها (1400) حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ (507423) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (488346) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية (8048) حالة -رحمهم الله جميعًا-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:52 PMبعد إعلانها تسجيل (1298) حالة مؤكدة.. "الصحة" تحثُّ على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا
أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1298) حالة مؤكدة، وتعافي (1428) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11029) حالة، منها (1400) حالة حرجة.
وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وشددت في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ (507423) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (488346) حالة.
وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (13) حالة، ووصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية (8048) حالة -رحمهم الله جميعًا-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).
، بعد إعلانها تسجيل (1298) حالة مؤكدة.. "الصحة" تحثُّ على ضرورة تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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