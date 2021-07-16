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استنفرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار تسببت في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات.
وشدَّد مدني جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة لتوخي الحيطة والحذر، وخصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان سيول وهبوب رياح شديدة، متمنيًا السلامة للجميع.
حالة الطقس أتربة مثارة غبار الأرصاد جازان الدفاع المدني مدني جازان أمطار سيول
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:51 PM
الدفاع المدني يدعو لاتخاذ التدابير اللازمة كافةغبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته
استنفرت فِرق الدفاع المدني بمنطقة جازان جهودها في مواجهة حالات الطوارئ، والظواهر البيئية المتغيرة التي تشهدها المنطقة حاليًا؛ إذ شهدت محافظات جازان استمرار موجات غبار تسببت في شبه انعدام للرؤية الأفقية، وحوادث المركبات.
وشدَّد مدني جازان على اتخاذ التدابير كافة أثناء هبوب العواصف وهطول اﻷمطار، مهيبة لتوخي الحيطة والحذر، وخصوصًا أن المنطقة تشهد هذه الفترة سقوط أمطار وجريان سيول وهبوب رياح شديدة، متمنيًا السلامة للجميع.
، غبار يعدم الرؤية بجازان.. واستنفار للفِرق الميدانية لمواجهته ،
المصدر : الخليج 365
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