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بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت منع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة

خصصت جامعة طبية مركز استقبال لأخذ لقاح عبر مركز اللقاح بالجامعة في المبنى الدائري بدون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك لتسهيل عملية دخول منسوبي الجامعة شريطة تقديم البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب للجامعة.

وتفصيلاً، دعت الجامعة من خلال حرصها على سلامة منسوبي الجامعة وتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، إلى المبادرة لأخذ اللقاح عبر مركز لقاح الجامعة في المبنى الدائري دون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادي عشرة مساء، حيث خصصت الجامعة مركز استقبال خاصاً لمنسوبي الجامعة وذلك لتسهيل دخولهم، شريطة إبراز البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب لجامعة طيبة علماً بأنه يمنع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة 1442 هجري.لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد وزارة التعليم

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:51 PM

أعلنت منع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة

بدون حجز مسبق.. جامعة طيبة تخصص مركزاً لأخذ لقاح كورونا لمنسوبيها
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

خصصت جامعة طبية مركز استقبال لأخذ لقاح كورونا عبر مركز اللقاح بالجامعة في المبنى الدائري بدون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، وذلك لتسهيل عملية دخول منسوبي الجامعة شريطة تقديم البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب للجامعة.

وتفصيلاً، دعت الجامعة من خلال حرصها على سلامة منسوبي الجامعة وتهيئة بيئة تعليمية صحية آمنة، إلى المبادرة لأخذ اللقاح عبر مركز لقاح الجامعة في المبنى الدائري دون حجز موعد مسبق من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادي عشرة مساء، حيث خصصت الجامعة مركز استقبال خاصاً لمنسوبي الجامعة وذلك لتسهيل دخولهم، شريطة إبراز البطاقة الجامعية أو ما يثبت الانتساب لجامعة طيبة علماً بأنه يمنع دخول الجامعة وفروعها دون أخذ اللقاح اعتباراً من 22 ذو الحجة 1442 هجري.

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المصدر : الخليج 365

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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