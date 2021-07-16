، أبها يجدِّد عقد "شراحيلي" لثلاث سنوات ،

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جدَّدت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي عقد رياض شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل الجديدة للعقد.
وقال الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم رياض شراحيلي لمدة ثلاث سنوات. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الاحتراف (محمد أبو حثرة)".
وأضاف: "وجاء تجديد العقد رغبةً من الإدارة في المحافظة على لاعبيها المميزين، وأن يقدم اللاعب مع بقية زملائه اللاعبين نتائج ومستويات تسعد الجمهور الأبهاوي".
وكان "شراحيلي" قد انضم إلى أبها في سبتمبر من عام 2020 قادمًا من نادي العدالة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.
وبدأ "شراحيلي" مسيرته مع نادي النصر الذي مثَّله في جميع الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى الفتح موسم 2015، ثم إلى الطائي في 2018، وفي العام التالي مثَّل الفيصلي والعدالة قبل أن يحط رحاله في أبها.
من جانب آخر، قرّر مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في جمهورية مصر خلال الفترة من 17 يوليو إلى يوم 3 أغسطس المقبل.
ويأتي اختيار جمهورية مصر نظرًا لتأخُّر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذُّر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوروبية بسبب أزمة كورونا، وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.أبها نادي أبها
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 09:38 PM
الفريق يعسكر في مصرأبها يجدِّد عقد "شراحيلي" لثلاث سنوات
جدَّدت إدارة نادي أبها برئاسة الدكتور أحمد الحديثي عقد رياض شراحيلي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لمدة 3 سنوات، دون الكشف عن التفاصيل الجديدة للعقد.
وقال الحساب الرسمي للنادي على "تويتر": "جددت إدارة النادي عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم رياض شراحيلي لمدة ثلاث سنوات. وقد شهدت مراسم التوقيع حضور مدير الاحتراف (محمد أبو حثرة)".
وأضاف: "وجاء تجديد العقد رغبةً من الإدارة في المحافظة على لاعبيها المميزين، وأن يقدم اللاعب مع بقية زملائه اللاعبين نتائج ومستويات تسعد الجمهور الأبهاوي".
وكان "شراحيلي" قد انضم إلى أبها في سبتمبر من عام 2020 قادمًا من نادي العدالة بعد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.
وبدأ "شراحيلي" مسيرته مع نادي النصر الذي مثَّله في جميع الفئات العمرية قبل أن ينتقل إلى الفتح موسم 2015، ثم إلى الطائي في 2018، وفي العام التالي مثَّل الفيصلي والعدالة قبل أن يحط رحاله في أبها.
من جانب آخر، قرّر مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور أحمد الحديثي إقامة معسكر للفريق الأول لكرة القدم في جمهورية مصر خلال الفترة من 17 يوليو إلى يوم 3 أغسطس المقبل.
ويأتي اختيار جمهورية مصر نظرًا لتأخُّر انعقاد الجمعية العمومية للنادي، وتعذُّر إقامة معسكر في إحدى الدول الأوروبية بسبب أزمة كورونا، وصعوبة الحصول على تأشيرات لكل أفراد البعثة.
، أبها يجدِّد عقد "شراحيلي" لثلاث سنوات ،
المصدر : الخليج 365
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