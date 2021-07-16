شكرا لقرائتكم خبر عن «روبوتات» لتعقيم أروقة المسجد النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ‫تكثّف وكالة شؤون المسجد النبوي عملية التعقيم عبر "روبوت" التعقيم", من خلال إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة, ويعمل "الروبوت" على تعقيم الأجواء داخل المصليات دون أن يعيق حركة الزوار والمصلين، ويُسهم في توفير أجواء صحية وبيئة آمنة داخل المسجد النبوي ومرافقه.‬

‫ويعمل "روبوت" التعقيم بنظام تحكم آلي وفق مسارات مبرمجة ومستشعرات حركة حساسة ويضم خاصية الإنذار المبكر مع البث الصوتي في الوقت المطلوب، ويعمل على مدار ٢٤ ساعة.‬

‫وتأتي تلك الجهود؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030 باستخدام التقنيات الحديثة في خدمة الإنسان والمكان، وتسخير الذكاء الاصطناعي لخدمة الحرمين الشريفين.‬