، شاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ،

- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية.
وتم تجهيز فرش المسجد بأيد فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.
وبلغت كمية فرش المسجد 2400 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة عالية، شملت كامل مصلى الجامع ومصلى النساء؛ حيث يتسع المسجد لـ3000 آلاف مصلٍّ ومصلية.
ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج المقاوم للبكتيريا والتعفن، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في ميقات قرن المنازل؛ حيث يتواجد بالميقات على مدار الساعة عدد من الدعاة والمرشدين للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج، كما وفرت المكتبة الرقمية لتحميل ضيوف الرحمن الكتب العلمية بلغات عالمية، إلى جانب تجنيد كوادر وطنية للإشراف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لضمان جودتها، على أن يكون بأعلى المستويات.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 08:57 PM
على مساحة 2400 متر مربع وبمواصفات عالمية استعدادًا لاستقبال الحجاجشاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها بمنطقة مكة المكرمة، أعمال مشروع فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير بالسجاد الفاخر عالي الجودة وبمواصفات عالمية.
وتم تجهيز فرش المسجد بأيد فنية ماهرة ومتخصصة عبر إحدى أكبر الشركات الوطنية والمتخصصة بصناعة السجاد بالمملكة، في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لهذا العام 1442هـ، وتوفير كل سبل الراحة والطمأنينة لهم، تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة القاضية بتسخير كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن.
وبلغت كمية فرش المسجد 2400 متر مربع من السجاد الفاخر المبطن باللباد الصوف عالي الجودة بسماكة عالية، شملت كامل مصلى الجامع ومصلى النساء؛ حيث يتسع المسجد لـ3000 آلاف مصلٍّ ومصلية.
ويتميز السجاد بطرازه الإسلامي الذي لا يلهي المصلين، وبوبره الكثيف المعالج المقاوم للبكتيريا والتعفن، وبلونه الأحمر الذي لا يتلاشى مع الزمن، وتحمله للضغط العالي والاستخدام الشاق في ظل الأعداد الكبيرة التي تفد للميقات طوال العام. وتعد هذه المواصفات التي تم تنفيذها بالمشروع من أرقى وأجود ما توصلت له صناعة السجاد بالعالم.
يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد قد أنهت كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن في ميقات قرن المنازل؛ حيث يتواجد بالميقات على مدار الساعة عدد من الدعاة والمرشدين للرد على أسئلة واستفسارات الحجاج، كما وفرت المكتبة الرقمية لتحميل ضيوف الرحمن الكتب العلمية بلغات عالمية، إلى جانب تجنيد كوادر وطنية للإشراف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن؛ لضمان جودتها، على أن يكون بأعلى المستويات.
، شاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. "الإسلامية" تنهي فرش مسجد ميقات قرن المنازل بالسيل الكبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.