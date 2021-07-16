، "السديس" يوجِّه بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة عبر الهاتف المجاني والاتصال المرئي ،

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وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي؛ وذلك حرصًا منه على أن تكون الفتوى والخدمات المقدَّمة لقاصدي الحرمين الشريفين في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن تم إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR، تم نشرها داخل المسجد الحرام وساحاته. كما شدد الدكتور "السديس" على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهدف إلى إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين مُسخِّرة لذلك كل السُّبل والإمكانات، مشددًا على وجوب بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.
واختتم حديثه بالقول: إن قادة هذه البلاد المباركة –حفظهم الله- حريصون على رفع مستوى الخدمات بالحرمين الشريفين لتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة، تعين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 08:51 PM
لتكون الفتوى والخدمات المقدَّمة لقاصدي الحرمَيْن في متناول أكبر شريحة ممكنة"السديس" يوجِّه بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة عبر الهاتف المجاني والاتصال المرئي
وجَّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بخدمة إرشاد السائلين بإحدى عشرة لغة عن طريق الهاتف المجاني والاتصال المرئي؛ وذلك حرصًا منه على أن تكون الفتوى والخدمات المقدَّمة لقاصدي الحرمين الشريفين في متناول أكبر شريحة ممكنة من المصلين والمعتمرين وضيوف الرحمن.
وتفصيلاً، جاء ذلك بعد أن تم إطلاق خدمة الاتصال المرئي عبر روابط تتم قراءتها بالقارئ الإلكتروني QR، تم نشرها داخل المسجد الحرام وساحاته. كما شدد الدكتور "السديس" على أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تهدف إلى إيصال الرسالة السامية للحرمين الشريفين مُسخِّرة لذلك كل السُّبل والإمكانات، مشددًا على وجوب بذل المزيد من الجهود ومواكبة التطورات التقنية وتذليلها للارتقاء بالمنظومة المقدمة لخدمة ضيوف بيت الله العتيق.
واختتم حديثه بالقول: إن قادة هذه البلاد المباركة –حفظهم الله- حريصون على رفع مستوى الخدمات بالحرمين الشريفين لتوفير بيئة تعبدية آمنة مطمئنة، تعين قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي على أداء مناسكهم بكل يُسر وسهولة.
، "السديس" يوجِّه بخدمة إرشاد السائلين بـ11 لغة عبر الهاتف المجاني والاتصال المرئي ،
المصدر : الخليج 365
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