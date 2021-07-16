، وكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
تستعد الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث سخرت الوكالة جميع الإمكانات والطاقات البشرية لاستقبالهم أحسن استقبال وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وفي التفاصيل، أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى ضوئها تم وضع برامج خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن.
وأكدت أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (٢٥٥) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (٣٠) برنامجاً متخصصاً، كذلك تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (٥٥٠) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية.
وأبانت بأنه تم اعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة كورونا وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 08:30 PM
سخرت جميع الإمكانات والطاقات وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازيةوكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن
تستعد الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بشؤون الحرمين لاستقبال أول فوج من حجاج بيت الله الحرام، حيث سخرت الوكالة جميع الإمكانات والطاقات البشرية لاستقبالهم أحسن استقبال وفق أعلى معايير الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وفي التفاصيل، أوضحت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي، أنه بناءً على الخطة المُعدة لاستقبال ضيوف الرحمن من قبل الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى ضوئها تم وضع برامج خاصة لاستقبال الوفود النسائية للترحيب بهن وتوجيههن للمسارات المحددة لهن.
وأكدت أنه سيتم رفع مستوى الجاهزية والاستعداد لاستقبال ضيوف الرحمن حيث تم تدريب وتأهيل منسوبات الرئاسة والبالغ عددهن (٢٥٥) موظفة بالوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية، وذلك عن طريق عدد من البرامج والبالغ عددها أكثر من (٣٠) برنامجاً متخصصاً، كذلك تم تقديم سلسلة من البرامج للعمالة النسائية بالحرم المكي الشريف والبالغ عددهن أكثر من (٥٥٠) عاملة يقمن بعمليات الغسل والتنظيف والتعقيم وتوزيع ماء زمزم، وفريق متخصص للصيانة داخل المرافق النسائية.
وأبانت بأنه تم اعتماد عدد من البرامج لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملات والموظفات في ظل جائحة كورونا وذلك لاتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، كذلك برامج لتوعيتهن وتثقيفهن بالطرق الصحيحة للحوار والتعامل مع قاصدات بيت الله الحرام.
، وكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الشؤون الخدمية النسائية بالحرمين تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.