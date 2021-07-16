شكرا لمتابعة خبر عن مقهى بالرياض يعيد زبائنه لعيش حقبة السبعينات "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعاد مقهى زبائنه لعيش حقبة السبعينات بكافة تفاصيلها في الرياض، حيث تشاهد الماضي في هذا المقهى على هيئة متحف.

واكتست جدران مقهى السبعينات في وسط الرياض من الداخل بصور ولوحات وأغلفة، إضافة إلى انتشار مجموعة من الأجهزة والمتعلقات القديمة.

وقال صاحب المقهى ناصر العمران، خلال حواره ببرنامج "في أسبوع"، إن فكرة تأسيس المقهى استوحاها من أشياء من فترة الرياض القديمة أي حقبة ما بعد بيوت الطين.

وأوضح:"هو متحف وفي نفس الوقت مقهى"، لافتا:" أول ما يدخل ناس كبار بالسن يبتسموا وهذه الابتسامة تدل على إنهم رجعوا للماضي".