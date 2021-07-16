شكرا لمتابعة خبر عن مالك معرض سيارات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار المركبات في المملكة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف مالك معرض السيارات عن سبب ارتفاع أسعار المركبات في المملكة عن دول الخليج.

وقال مالك المعرض خلال لقاء مع قناة الإخبارية، إن السيارات القادمة من الخليج يوجد عليها تخفيض لأنها مصدرة ولا تحسب قيمة المبيعات.

وأضاف:"لا يطبقون الربح المتفق بينهم وبين المصنع، وهذا مخالف للاتفاق بين الموزع والوكيل"، مشيرا إلى أن الإتجار في السيارات المستعملة يعملون على القيمة السوقية وتكون متدنية في الخليج لعدم وجود طلب كبير عليها وبالتالي سعرها أقل.