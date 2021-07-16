شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مجلس الصحة الخليجي: لا نتوقع اعتماد جرعة ثالثة من لقاح كورونا لهذا العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي، أحمد العمار، إن الدراسات العلمية في عدة دول بالعالم أثبتت أن الخلط بين اللقاحات آمن وفعال، بل ويعطي فعالية أعلى مما لو أخذ الفرد جرعتين من نفس اللقاح.

وأكد أن هذا الإجراء معتمد في عدة دول مثل كندا، وبريطانيا، والسويد، والمملكة، كما وافقت عليه منظمة الصحة العالمية، وذلك بحسب ما ذكره على قناة MBC.

ولفت إلى أن الجرعة الثالثة من لقاحات كورونا "الجرعة التنشيطة" تعد آمنة إلا أن الآراء اختلفت بشأن فعاليتها، مضيفا أن اللجان العلمية في المملكة توقعت ألا يكون فيه جرعة تنشيطة في العام الجاري، وقد يكون هناك جرعة تنشيطة في السنوات التي تليها.

وأضاف أن دول الخليج تستهدف الوصول إلى تطعيم 70% من سكانها باللقاحات المضادة للفيروس، مؤكدًا أن الدول الخليجية تحقق أرقام جيد في هذا الشأن، لافتا إلى أن اللقاحات آمنة على الحوامل، ولا تشكل ضررا عليهم.

ولفت إلى أن السلالات المتحورة لكورونا يتم تصنيفها إلى نوعين، منها مثير للقلق، وأخرى سلالة مثيرة للاهتمام تحتاج لدراستها وفهمها لمعرفة مدى خطورتها وهل هي سلالة مثيرة للقلق من عدمها.

وأشار إلى أن من السلالات المثيرة للاهتمام سلالة لامبدا، بينما تعد السلالات" ألفا" و"بيتا" و"دلتا" من السلالات مثيرة للقلق،مؤكداً أن اللقاح يعمل ضد هذه السلالات.

وحذر من نشر الشائعات حول اللقاحات والفيروس، مؤكدًا أن تصحيح مثل هذه الشائعات يحتاج لوقت طويل حتى تصل لكافة فئات المجتمع، داعيا الجميع بأخذ المعلومات من مصدرها، مضيفا أن وزارة الصحة في المملكة تتجاوب مع كافة الاستفسارات التي ترد إليها بشأن الجائحة.