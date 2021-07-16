شكرا لمتابعة خبر عن قائد قوات أمن الحج: التدفق إلى الحرم المكي سيتم وفق جدولة "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، إن التدفق إلى الحرم المكي سيتم وفق جدولة، موضحا أن التنظيم هو الخيار الأمثل لحج هذا العام.

وأشار اللواء محمد البسامي خلال لقاء مع قناة "الإخبارية":"وصلنا في الساعات الماضية إلى وجود بعض الحجاج يريدون الذهاب إلى الحرم مباشرة وهذا خلاف التنظيم".

وأبان:"تم التنبيه على مقدمي الخدمة التواصل معهم وإبلاغهم بأن التنظيم هو التحذير والوجود في المحطات الأربعة"، لافتا:"هناك طاقة استيعابية بصحن المطاف والدور الأرضي والأول".