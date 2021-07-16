شكرا لمتابعة خبر عن السفير الياباني يتباهى بالزي السعودي: أخيرًا حصلت على شماغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص سفير اليابان في المملكة، فوميو إيواي، على توثيق صورة له وهو يرتدي الزي السعودي.

وغرد السفير على حسابه بموقع "تويتر":"أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية، جمعة مباركة علينا وعليكم وعلى الجميع".

وتابع :"الحمدلله قبل بضعة أيام حصلت أخيرًا على شماغ، لونه أحمر وأبيض مثلكم، يا ترى هل ألبسه بشكل صحيح".

وتفاعل معه المتابعين، مشيدين بإطلالته، مؤكدين أن الشماغ جعل مظهره في قمة الأناقة، وأنه يرتديه بشكل صحيح.