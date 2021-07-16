توزيع معقمات وكمامات وأكياس نفايات على رواد الجوامع والمولات بالرياض

الرياض - محمد عبدالله - بدأت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، جولات ميدانية على الجوامع والمولات لتوزيع المعقمات والكمامات وأكياس النفايات على المواطنين والمقيمين، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي حول الممارسات الصحية خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر»، قالت أمانة الرياض: بدأنا بتوزيع مجموعة من المعقمات والكمامات وأكياس النفايات، بالإضافة إلى قوائم تحدد مواقع بيع الأضاحي والمسالخ، وأبرز الضوابط الاحترازية، في جولات بدأت بالجوامع ومستمرة في المولات.

ولفتت الأمانة إلى أن هذه الجولات تستهدف رفع الوعي حول الممارسات الصحية خلال عيد الأضحى المبارك.