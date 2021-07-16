قائد قوات أمن الحج: إنهاء استعدادات استقبال ضيوف الرحمن

الرياض - محمد عبدالله - أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة، اللواء محمد البسامي، إنهاء كافة الاستعدادات لاستقبال الحجاج غدًا.

وقال البسامي، خلال لقاء مع قناة «الإخبارية»، إن جميع المسارات ستكون مهيئة لاستقبال الحجاج ابتداء من السادسة من فجر يوم غد ولمدة يومين بمعدل 10 مجموعات وكل مجموعة تبلغ نحو ثلاثة آلاف عبر أربعة مواقع بمداخل مكة.

وأضاف أنه يتم التشارك مع رئاسة شؤون الحرمين وكافة الجهات لوضع خطط الحج موضع التنفيذ، موضحًا أنه لن يأتي الحجاج يوم غد إلا وكل المسارات متاحة وكذلك كل البوابات، بما ينعكس على راحة وأمن حجاج بيت الله الحرام.