المطلق يوضح شروط الحج المبرور وصحة العمرة

الرياض - محمد عبدالله - قال عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالله المطلق، إن الحج المبرور هو ذلك الحج الذي يقتدي فيه الحاج بالنبي، صلى الله عليه وسلم، مستشهًدا على ذلك بقول النبي: «خذوا عني مناسككم».

وأضاف المطلق، خلال استضافته في برنامج «فتاوى» على قناة «السعودية»، أن الحج يكون مبروًرا إذا استوفى الحاج أركان الحج وواجباته، واجتهد في سننه التي فعلها النبي، صلى الله عليه وسلم، وسلم من الإثم والجدال، ولم يرفث، ولم يفسق، ولم يؤذِ أحًدا.

وأوضح أنه إذا خالف الحاج ما سبق ذكره أو ظل مُصًرا على ارتكاب ذنب أو معصية مثل قطع الرحم أو لديه دعوة باطلة في المحكمة، وسيعود إليها بعد الحج أو أنه ظالم زوجته، أو أنه لم يسدد للآخرين حقوقهم، يكون حجه غير مبرور.

وذكر المطلق أن العمرة لا تكون صحيحة إذا فعل المعتمر نفس المحرمات التي تبطل الحج ولا تجعله مبرورًا، مؤكدًا أن الصحيح أنه لا طواف وداع في العمرة.