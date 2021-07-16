الرياض - محمد عبدالله - قال المركز الوطني للأرصاد إن 5 مدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم الجمعة.

وأوضح المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مدن المملكة الأعلى حرارة لهذا اليوم هي النعيرية 46.5 (محطة أتوماتيكية)، والقيصومة 64 درجة.

وأشار إلى أن مدينة رفحاء سجلت 45 درجة، فيما سجلت الدمام 44 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على المشاعر المقدسة، اليوم الجمعة، بين 42 – 44 درجة مئوية، فيما تبلغ نسبة الرطوية 40%.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن درجة الحرارة العظمى على مزدلفة 42 مئوية والصغرى 30 مئوية، والرطوبة 40%، بينما العظمى على المسجد الحرام 44 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40 %.

أما في عرفات، فتبلغ درجة الحرارة العظمى 43 مئوية والصغرى 29 مئوية والرطبة 40%، وفي «منى» تبلغ الحرارة العظمى 44 مئوية والصغرى 30 مئوية والرطوبة 40%.