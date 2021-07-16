«الصحة»: ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة لـ21.7 مليون

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، الجمعة، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 21.7 مليون.

وأوضحت وزارة الصحة أن من بين المُلقحين بكورونا 18.4 مليون بجرعة أولى، و3.36 مليون بجرعة ثانية، مشيرة إلى أن عدد من تلقوا اللقاح من كبار السن بلغ 1.4 مليون شخص.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت في وقت سابق اليوم الجمعة عن تسجيل 1298 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، و1428 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 507423، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 488346، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 8048 حالة.