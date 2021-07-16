وزير الخارجية يبحث مع رئيس أوزباكستان الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات

الرياض - محمد عبدالله - بحث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان في زيارته الأولى إلى طشقند، الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال وزير الخارجية، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تشرف خلال زيارته الأولى إلى طشقند بنقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، لرئيس جمهورية أوزباكستان شوكت مرضيائيف.

وأكد وزير الخارجية، أنه استعرض مع رئيس جمهورية أوزباكستان الفرص الواعدة لتعزيز العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين والشعبين الصديقين.