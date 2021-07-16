استشارية: المملكة ستصل لـ70% من المناعة المجتمعية ضد كورونا خلال أيام

الرياض - محمد عبدالله - قالت الدكتورة حوراء البيات استشاري الأمراض المعدية إن المملكة ستصل إلى 70% من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة.

وأضافت الدكتورة حوراء البيات، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «الإخبارية» أن المملكة ستصل إلى 70% من المناعة المجتمعية عندما يتلقى لقاح كورونا نحو 25 مليون شخص خلال الأيام المقبلة.

وتابعت البيات أن المملكة تطمح إلى الوصول إلى نسبة 80% من المناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا مع أخذ جرعتين لقاح خاصة مع وجود المتحورات الحالة خصوصا المتحور دلتا.

وأوضحت أن الدراسات العلمية أثبتت أن فاعلية اللقاح ضد متحور دلتا تكون بعد أخذ الجرعة الثانية، لكن هذا لا ينفي فاعلية الجرعة الأولى ضده وضد بعض المتحورات الأخرى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، الأربعاء الماضي، ارتفاع عدد جرعات لقاح كورونا في المملكة إلى 20.9 مليون.

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