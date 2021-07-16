تدني الرؤية الأفقية بسبب موجة من الغبار بجازان

تسببت موجة من الغبار بجازان في انقطاع الكهرباء وتدني مستوى الرؤية التي وصلت إلى أقل من 150 مترا في بعض المواقع، كما أن نشاط قوي في الرياح السطحية أدى إلى إثارة الأتربة، ووقوع بعض الحوادث المرورية، وغطت الموجة معظم محافظات جازان ومنها الأكثر تأثرا «الدرب، الشقيق، بيش، صبيا».

كما استنفرت الجهات المختصة جهودها في مواجهة الغبار.

وأكد الراصد الجوي بجازان علي مشهور أن موجة الغبار ستخف مع وصول المنخفض الذي تم تسميته تروية يوم الأحد المقبل، مشيرا إلى أنه بعدها ستبدأ الحالة المطرية الغزيزة خلال أيام عيد الأضحى، مضيفا أن سرعة هبات الرياح لهذا اليوم بلغت ما بين 55 إلى 78 كم في الساعة، وكانت قوتها على المحافظات الشمالية بالمنطقة.