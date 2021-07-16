أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى «منى الوادي» لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة كافة لهم، وتبلغ سعة المستشفى السريرية 145 سريرا ويضم قسم الطوارئ به 24 سريرا، و6 للإنعاش القلبي الرئوي، و4 لحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية، إلى جانب 4 أسرة للغسل الكلوي. بينما يبلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة به 25 سريرا، فضلا عن 22 سريرا لحالات الإجهاد الحراري. تم اكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة، ودعمه بـ240 من الكوادر الطبية والفنية والتمريضية والإدارية، وتعمل كل وردية فيه 6 ساعات، بواقع 4 ورديات، خلال اليوم.



كانت هذه تفاصيل خبر الحج: تجهيز مستشفى منى الوادي بـ145 سريرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.