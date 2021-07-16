فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية في أوقات الصلاة

وأكدت المصادر أن الغرف التجارية تلقت تعميما من رئيس اتحاد الغرف التجارية عجلان بن عبدالعزيز العجلان يفيد استمرار فتح المحلات ومزاولة الأنشطة التجارية والاقتصادية طوال ساعات العمل، واتخاذ الترتيبات اللازمة والإجراءات المناسبة لتنظيم العمل وتقديم الخدمات والتناوب بين العاملين، بما لا يتعارض مع أداء العاملين والمتسوقين والعملاء للصلوات.
وقال رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية في سياق التعميم المشار اليه أعلاه: «عملا بالتدابير الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، والحفاظ على صحة المتسوقين والعملاء وسلامتهم، وتفادي مظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل خلال الإغلاق أوقات الصلوات، وسعيه إلى تحسين تجربة التسوق ومستوى تقديم الخدمات للمتسوقين والعملاء».
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