توزيع 200 حقيبة حاج في مطار الملك عبدالله ومحطة النقل الجماعي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365 - جازان

أوضح رئيس لجنة المسؤولية المجتمعية في غرفة جازان، محمد العبيري، انطلاق مبادرة “حقيبة حاج”، والتي تنفذها اللجنة عبر الفرق النسائية.

وأضاف العبيري أن المبادرة تتمثل في توديع حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر مطار الملك عبدالله بجازان الدولي ومحطة النقل الجماعي بجازان وتزويدهم بحقيبة للحاج والبالغ عددها 200 حقيبة ويشارك بها 45 متطوعًا.

مشتملات الحقيبة:

واشتملت الحقيبة على مصحف ومظلات شمسية ومناديل صحية وكتيبات ومطويات تضمنت إرشادات وعبارات توعوية عن الحج، سعيًا من الفرق النسائية باللجنة لإيصال روح الإخاء لحجاج بيت الله الحرام وتوديعهم عند مغادرتهم المنطقة تعينهم في رحلة حجهم وتتواءم مع الإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة للحد من تفشي فيروس كورونا كذلك تقوم الفرق الصحية باللجنة، وبالتعاون مع إدارة التطوع الصحي بجازان إلى تقديم مجموعة من الإرشادات الصحية والتثقيفية للحجاج.

تسهيلات المبادرة:

من جانبه، أكد مدير مطار الملك عبدالله الدولي بجازان، مبارك بن محمد الشهراني، أن التسهيلات لمثل هذه المبادرات تأتي وفقًا لتوجيهات ولاة أمر هذه البلاد- حفظهم الله- وتطلعات الحكومة في تقديم أرقى خدمة لحجاج وزوار البيت العتيق وإدخال السرور والبهجة في نفوس ضيوف الرحمن.

وعبّر عدد من الحجاج الذين تَسَلّموا هدية الحاج قبيل مغادرتهم مطار جازان عن شكرهم وتقديرهم لمثل هذه المبادرات العظيمة ولما تُقَدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من عناية فائقة لحجاج بيت الله الحرام في جميع المجالات والخدمات التي تحظى بها قوافل الحجاج وتسهم في أداء فريضة الحج بكل يُسر وسهولة وأمن وأمان، وسط ورعاية كاملة منذ وصول الحجاج حتى مغادرتهم.



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