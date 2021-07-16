، حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق ،

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أسفر حادث مروري، صباح اليوم الجمعة عند ساعات الفجر الأولى، على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظات "جدة -الليث -القنفذة -جازان" لسيارة يقودها شاب في مقتبل العمر، قادمًا من محافظة جدة، وتحديدًا مقابل الإسكان الجديد بمحافظة القنفذة؛ تسبب الحادث في بتر إحدى كفوف يد سائق المركبة.
وفق ما أكده مصدر لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أنه وفق معطيات أولية؛ فإن سائق المركبة كان قد تفاجأ بسيارة أمامه أثناء تهدئة قائدها لمطبات حديثة بتقاطع الإسكان مع الطريق الدولي، والتي تفتقر لوجود لوحات إرشادية واضحة تعبر عن وجود مطبات توجب تقليل السرعة - حسب المصدر - لتنزلق سيارته ويفقد سيطرته عليها وسارت به لمسافة دون أن تتوقف؛ مما أدى إلى انقلابها وأدى ذلك إلى بتر إحدى كفوف يده.
وأكمل المصدر أن السائق تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى النور بمكة المكرمة بعد تحويله طبيًّا وبشكل عاجل لتلقّي الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة لمثل هذه الحالة، فيما أضافت المصدر أن حالته مستقرة، إلا أنه ربما يفقد قائد المركبة يده كاملة.
وأوضح المصدر أن قائد المركبة الأخرى تعرّض لكدمات بسيطة لم تستدعِ ذهابه للمستشفى ووضعه الصحي جيد.
وأشار المصدر إلى أن كلتي المركبتين أصبحتا تالفتَيْن من قوة التصادم والحادث المروري الفظيع.
تجدر الإشارة إلى مباشرة جميع الجهات الأمنية المختصة والمعنية بالحادث.
16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442 06:54 PM
قائد المركبة تفاجأ بمطبّات حديثة دون إشارة تحذيريةحادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق
أسفر حادث مروري، صباح اليوم الجمعة عند ساعات الفجر الأولى، على الطريق الساحلي الدولي الرابط بين محافظات "جدة -الليث -القنفذة -جازان" لسيارة يقودها شاب في مقتبل العمر، قادمًا من محافظة جدة، وتحديدًا مقابل الإسكان الجديد بمحافظة القنفذة؛ تسبب الحادث في بتر إحدى كفوف يد سائق المركبة.
وفق ما أكده مصدر لـ"الخليج 365"، مشيرًا إلى أنه وفق معطيات أولية؛ فإن سائق المركبة كان قد تفاجأ بسيارة أمامه أثناء تهدئة قائدها لمطبات حديثة بتقاطع الإسكان مع الطريق الدولي، والتي تفتقر لوجود لوحات إرشادية واضحة تعبر عن وجود مطبات توجب تقليل السرعة - حسب المصدر - لتنزلق سيارته ويفقد سيطرته عليها وسارت به لمسافة دون أن تتوقف؛ مما أدى إلى انقلابها وأدى ذلك إلى بتر إحدى كفوف يده.
وأكمل المصدر أن السائق تم نقله إلى قسم العناية المركزة بمستشفى النور بمكة المكرمة بعد تحويله طبيًّا وبشكل عاجل لتلقّي الإسعافات والإجراءات الطبية اللازمة لمثل هذه الحالة، فيما أضافت المصدر أن حالته مستقرة، إلا أنه ربما يفقد قائد المركبة يده كاملة.
وأوضح المصدر أن قائد المركبة الأخرى تعرّض لكدمات بسيطة لم تستدعِ ذهابه للمستشفى ووضعه الصحي جيد.
وأشار المصدر إلى أن كلتي المركبتين أصبحتا تالفتَيْن من قوة التصادم والحادث المروري الفظيع.
تجدر الإشارة إلى مباشرة جميع الجهات الأمنية المختصة والمعنية بالحادث.
، حادث مروري مروع قرب إسكان القنفذة يتسبّب في بتر كفّ يد سائق ،
المصدر : الخليج 365
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