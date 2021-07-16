شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعزي ألمانيا وبلجيكا وهولندا و لوكسمبورغ في ضحايا الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن تضامن المملكة مع جمهورية ألمانيا الاتحادية ومملكة بلجيكا ومملكة هولندا ودوقية لوكسمبورغ، إثر تعرض تلك الدول لفيضانات مدمرة اجتاحت بعض المناطق، وخلفت وفيات ومصابين ومفقودين.

وعبرت الوزارة عن خالص تعازي ومواساة المملكة لأسر المتوفين، ولحكومات وشعوب تلك الدول المتضررة جراء هذا المصاب الأليم، مع تمنياتها بالنجاة للمفقودين، وبالشفاء العاجل للمصابين.