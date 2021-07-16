شكرا لقرائتكم خبر عن "البريد" يطلق خدمة "حج بلا حقيبة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع المجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل خدمة "حج بلا حقيبة" وهي خدمة لوجستية للتوصيل وتساهم في تحسين تجربة ضيوف الرحمن وخفض الأعباء اللوجستية.

وتعمل هذه الخدمة على شحن ونقل وإيصال حقائب الحجاج من مدينة الحاج إلى المشاعر المقدسة والعكس عبر الفروع المنتشرة حول المملكة، ويمكن للحاج تتبع الشحنة عبر تطبيق البريد السعودي أو موقع سبل اونلاين أو بالتواصل مع خدمة الشات بوت والتي تم اطلاقها مؤخراً عبر التطبيق أو سبل اونلاين.

وتقدّم هذه الخدمة من خلال ثلاث خدمات منوعة، حيث تتولى الخدمة الأولى توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته "قبل موسم الحج"، ونسعد أننا قدمنا هذه الخدمة مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل، فيما تقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي بمبدأ الذهاب والعودة حيث يتم توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" في مدينته إلى المشاعر المقدسة ومن ثم إرجاع وتوصيل حقيبته إلى أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" بمدينته.