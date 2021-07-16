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مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا

قسم الطوارئ بالمستشفى يضم 24 سريرًا

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى منى الوادي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1442هـ وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم.

السعة السريرية:

حيث تبلغ سعته السريرية 145 سريرًا ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى 24 سريرًا، و6 أسرّة للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أسرّة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا، فضلًا عن 22 سريرًا لحالات الإجهاد الحراري.

الصحة : مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة حجاج بيت الله الحرام

جاهزية مستشفى منى الوادي:

الجدير بالذكر أنه تم اكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة ودعمه بـ 240 من الكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية، حيث تعمل كل وردية ٦ ساعات بواقع أربع ورديات خلال ٢٤ ساعة وذلك لتقديم الخدمات على مدار الساعة.

مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا - متابعات الخليج 365 مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا - متابعات الخليج 365 مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا - متابعات الخليج 365 مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا - متابعات الخليج 365 مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا - متابعات الخليج 365 مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا - متابعات الخليج 365

 
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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