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شكرا لقرائتكم مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
مستشفى منى الوادي جاهز لخدمة الحجيج بسعة 145 سريرًا
قسم الطوارئ بالمستشفى يضم 24 سريرًا
متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض
أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى منى الوادي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1442هـ وتقديم كافة الخدمات العلاجية اللازمة لهم.
السعة السريرية:
حيث تبلغ سعته السريرية 145 سريرًا ويضم قسم الطوارئ بالمستشفى 24 سريرًا، و6 أسرّة للإنعاش القلبي الرئوي، و4 أسرّة لحالات الاشتباه في الأمراض التنفسية، بالإضافة إلى 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرّة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا، فضلًا عن 22 سريرًا لحالات الإجهاد الحراري.
جاهزية مستشفى منى الوادي:
الجدير بالذكر أنه تم اكتمال تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والأجهزة ودعمه بـ 240 من الكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية، حيث تعمل كل وردية ٦ ساعات بواقع أربع ورديات خلال ٢٤ ساعة وذلك لتقديم الخدمات على مدار الساعة.
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