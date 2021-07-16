استشاري يحذر من 7 أخطاء صحية في الحج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-16

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

حذر الدكتور ضياء حسين الحاصل على الدكتوراه في الروماتيزم ضيوف الرحمن الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام من الوقوع في 7 أخطاء صحية.

أخطاء يجب تجنبها في الحج:

وقال إن الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها هي:

التعرض لأشعة الشمس المباشرة، دون اتخاذ أي وسيلة للحماية، إذ إن ذلك يجعل الحاج عرضة لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

عدم تناول السوائل بشكل جيد، مما يجعل الجسم في حالة ترطيب دائم، ويمنع الجفاف، وخصوصًا هذه الأيام التي نشهد فيها حالة من ارتفاع درجات الحرارة تزامنًا مع دخول الصيف.

عدم الاهتمام بساعات النوم المطلوبة للجسم نتيجة التفرغ للعبادة، وهو ما يجعل الحاج يشعر بحالة من الإرهاق والتعب بشكل دائم.

تجاهل التسلخات الجلدية:

وأضاف أن من الأخطاء الشائعة:

عدم تناول الطعام الصحي بشكل جيد، والاكتفاء بتناول وجبات خفيفة قد تجعل الحاج يشعر بالجوع بين حين وآخر.

الإكثار من تناول مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة، اعتقادًا بأنها تساعد على بذل المزيد من الجهد ودعم الطاقة وجعل الذهن في حالة نشطة، وهو اعتقاد خاطئ لكونها مشروبات مدرة للبول، وهو قد يمنح الحاج الشعور بعدم الارتياح.

إهمال علاج أو تجاهل استخدام بعض الكريمات الوقائية التي تحمي الحاج من التسلخات الجلدية وخصوصًا في أماكن الفخذين نتيجة المشي الطويل، إذ تزداد هذه الإشكالية عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

تجاهل استخدام الشمسيات في فترات الظهيرة التي تحمي الفرد من أشعة الشمس، بجانب عدم ارتداء النظارة الشمسية التي تحمي العينين من الضوء والأتربة.

العسل لتقوية المناعة:

ودعا إلى الحرص على تناول بعض الأغذية الصحية ومنها العسل لتقوية المناعة، تناول الفواكه والخضراوات الطازجة بعد غسلها جيدًا، فهي مصدر جيد للفيتامينات والأملاح المعدنية والألياف الغذائية والطاقة، تناول الألبان سواء كان لبن أو زبادي أو حليب مع التمر كوجبة صحية خفيفة مريحة، الإكثار من السوائل ماء أو العصائر الطازجة بشكل مستمر لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل، الحرص على الطعام الصحي الذي يجب أن يكون متنوعًا وموفرًا لاحتياجات الحاج من السعرات الحرارية والبروتينات والدهون والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن والسوائل.

تطبيق تدابير كورونا

ونصح الدكتور حسين في ختام كلامه، ضيوف الرحمن باستمرار تطبيق التدابير الوقائية والاحترازية لكورونا في مواقع المشاعر المقدسة وأهمها ارتداء الكمامة بشكل دائم، والمداومة على غسل اليدين بالماء والصابون أو المواد المطهرة، خصوصًا بعد السعال والعطس، استخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها في سلة المهملات بشكل آمن، المحاولة قدر الإمكان تجنب ملامسة العينين والأنف والفم باليد كثيرًا أو استخدام اليد اليسرى، المحافظة على النظافة الشخصية العامة واستخدام سجادة الصلاة الخاصة والأدوات الشخصية لكل حاج.

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